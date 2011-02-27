Додано: Сер 28 чер, 2023 14:39

alex lem Персмен мені не родич, я не маю власного бізнесу, але у сенсі працює достатньо багато адекватних людей, які розуміють, що банк існує для клієнтів, а не навпаки. А тому я та члени моєї родини практично усі останні місяці включаючи поточний отримуємо "конверти" у день їх закінчення. Наприкінці квітня - початку травня персмен щось намагався лепетати про 5 днів після завершення і пару разів так трапилось, що депо прийшлось забирати навіть не в день закінчення, а на 1-2 дні пізніше - втім потім ми порозумілися і тепер я просто за 5 календарних днів до закінчення депо замовляю готівку у персмена по телефону і отримую її завжди вчасно. Справа у тому, що відділення банку, які обладнанні грошовими сховищами для нічного зберігання готівки не зобов'язані обнуляти щоденно свої залишки по валюті, то вони завжди тримають 10-20к у валюті. Маючи постійно таку чи більшу суми залишку валюти, досвідчені менеджери можуть маневрувати, своєчасно дозамовляючи для "резерву" готівку по мірі його вичерпання. В підсумку усі задоволені - і банк і клієнт. Розумію, що таке існує не всюди, що є невеликі відділення, які щоденно вивозять усі залишки валюти, що лишилась в нуль, не всюди персмени достатньо лояльні до клієнтів, але те що пише striped- в банку дійсно є.