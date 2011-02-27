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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:49

  kuzmich написав:
  sergia написав:А Альфою зараз нітхо не користується? Ніби найкращий курс зараз

только депозит на 105 дней (99 + 5 на заказ), заказ после того как на карту упадут, ну и бонусом 96 с затертыми мордами


Отдали в день окончания депозита, синими, до круглого числа докупил по курсу кассы 37.3. Киев.
Без блата, звонков из ЦО, НБУ, СБУ, ГУР.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:51

striped ,,віддали в день закінчення,,-це хвантастика. Перс менеджер ваша родичка? Чи директор бізнесу і тримаєте рахунки та зарплатні картки робітників в сенсі ? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:39

alex lem Персмен мені не родич, я не маю власного бізнесу, але у сенсі працює достатньо багато адекватних людей, які розуміють, що банк існує для клієнтів, а не навпаки. А тому я та члени моєї родини практично усі останні місяці включаючи поточний отримуємо "конверти" у день їх закінчення. Наприкінці квітня - початку травня персмен щось намагався лепетати про 5 днів після завершення і пару разів так трапилось, що депо прийшлось забирати навіть не в день закінчення, а на 1-2 дні пізніше - втім потім ми порозумілися і тепер я просто за 5 календарних днів до закінчення депо замовляю готівку у персмена по телефону і отримую її завжди вчасно. Справа у тому, що відділення банку, які обладнанні грошовими сховищами для нічного зберігання готівки не зобов'язані обнуляти щоденно свої залишки по валюті, то вони завжди тримають 10-20к у валюті. Маючи постійно таку чи більшу суми залишку валюти, досвідчені менеджери можуть маневрувати, своєчасно дозамовляючи для "резерву" готівку по мірі його вичерпання. В підсумку усі задоволені - і банк і клієнт. Розумію, що таке існує не всюди, що є невеликі відділення, які щоденно вивозять усі залишки валюти, що лишилась в нуль, не всюди персмени достатньо лояльні до клієнтів, але те що пише striped- в банку дійсно є.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:04

  Alien написав:striped

судячи в повідомлення striped він просто зайшов і отримав без замовлення. Хоча деталей малувато і багато чого просто може бути не написане)
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:17

  Alien написав:, я та члени моєї родини практично усі останні місяці включаючи поточний отримуємо "конверти" у день їх закінчення.,,

і шо ви з ними далі робите ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:49

У Києві там своя атмосфера... Можуть банківські умови трактувати якщо потрібно персменеджеру і на користь клієнту.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:42

  J написав:
  Alien написав:, я та члени моєї родини практично усі останні місяці включаючи поточний отримуємо "конверти" у день їх закінчення.,,

і шо ви з ними далі робите ?

Груша, валютні овдп щоб підтримати країну. Ну і сьогодні трохи покаруселив. Курс прийому в Запоріжжі вранці був 37,55 тому трошки з під груші трусонув. Передбачаючи можливі питання гривнедепозитчиків - повторюю моя позиція не мінялась - потенційно більший але ризикованіший доход від переходу з валюти в гривню на три місяці - мені не цікавий. Це моя позиція - з валютою мені спокійніше.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:43

  alex lem написав:У Києві там своя атмосфера... Можуть банківські умови трактувати якщо потрібно персменеджеру і на користь клієнту.

Я вів мову про Запоріжжя - у Києві востаннє був у грудні 2021
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

І що реально в Запоріжжі курс прийому був 37,55? Щось не віриться. Дніпро 37,2 стоїть мертво!!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:35

  ihorsic написав:І що реально в Запоріжжі курс прийому був 37,55? Щось не віриться. Дніпро 37,2 стоїть мертво!!!!

Сегодня утром лично слил на три каклеты. Но это курс был только для "синих". Зелёные брали дешевле. К обеду подупал - 37,45-37,5
Alien
 
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