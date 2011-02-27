обычно сейчас двоекурсие - для синих отдельно для зеленых отдельно.
ну и чем ближе к кацапам тем выше курс - Харьков тоже курс выше чем в тылу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 чер, 2023 21:11
Додано: Сер 28 чер, 2023 21:27
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Піду скину зелені на ОВДП в сенс 😃😃😃
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