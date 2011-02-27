RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:11

  ihorsic написав:І що реально в Запоріжжі курс прийому був 37,55? Щось не віриться. Дніпро 37,2 стоїть мертво!!!!


обычно сейчас двоекурсие - для синих отдельно для зеленых отдельно.
ну и чем ближе к кацапам тем выше курс - Харьков тоже курс выше чем в тылу.
mephala
 
Повідомлень: 8384
З нами з: 07.04.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Піду скину зелені на ОВДП в сенс 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 952
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:32

  Investor_K написав:У мене з доходів - грн депо І робота охоронцем
у мене з доходів - грн охоронець і робота депо
flysoulfly
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 13.01.09
Подякував: 950 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:34

  ihorsic написав: Піду скину зелені
зелені - це євро сотки ? :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 13.01.09
Подякував: 950 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:55

  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:У мене з доходів - грн депо І робота охоронцем
у мене з доходів - грн охоронець і робота депо

Братішка (син дейтенанта Шмідта)
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8910
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 886887888889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 225, 226, 227
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
2268 233770
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 чер, 2023 17:18
J
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58285
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26767
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8584)
29.06.2023 21:41
Ринок ОВДП (4876)
29.06.2023 21:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron