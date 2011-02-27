|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 чер, 2023 21:11
ihorsic написав:
І що реально в Запоріжжі курс прийому був 37,55? Щось не віриться. Дніпро 37,2 стоїть мертво!!!!
обычно сейчас двоекурсие - для синих отдельно для зеленых отдельно.
ну и чем ближе к кацапам тем выше курс - Харьков тоже курс выше чем в тылу.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8386
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 чер, 2023 21:27
Піду скину зелені на ОВДП в сенс 😃😃😃
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 952
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:32
Investor_K написав:
У мене з доходів - грн депо І робота охоронцем
у мене з доходів - грн охоронець і робота депо
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2298
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:34
ihorsic написав:
Піду скину зелені
зелені - це євро сотки ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2298
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:55
flysoulfly написав: Investor_K написав:
У мене з доходів - грн депо І робота охоронцем
у мене з доходів - грн охоронець і робота депо
Братішка (син дейтенанта Шмідта)
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8910
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 864 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 чер, 2023 07:57
Чи були в цьому місяці погані відгуки на видачу всім що називається непотріб?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13608
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 чер, 2023 08:51
sens написав:
Чи були в цьому місяці погані відгуки на видачу всім що називається непотріб?
Восток. На М Чернигівська (Київ) туліт реальний непотріб 1996р.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4230
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:00
Amethyst написав: sens написав:
Чи були в цьому місяці погані відгуки на видачу всім що називається непотріб?
Восток. На М Чернигівська (Київ) туліт реальний непотріб 1996р.
Так в них 2707 завжди є 5 1996 року і по 1 доляру того ж року
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13608
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hennady
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2268
|233990
|
|
|77
|58290
|
|
|5
|26767
|
|