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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:41
kuzmich написав:
1 нормальная на 50 проштампованных и не один раз
а разве не этого добивались? именно этого хотели, чтобы было свободное хождение любых даже затертых купюр, получите и распишитесь
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:59
nekefer написав: kuzmich написав:
1 нормальная на 50 проштампованных и не один раз
а разве не этого добивались? именно этого хотели, чтобы было свободное хождение любых даже затертых купюр, получите и распишитесь
Пышный решил 6месячные выдавать по курсу нбу
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