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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:13

Доречі вкладникам мегабанк НБУ дуже допоміг,валюту віддав по 29,коли на дворі було 42 і взагалі під час війни працюючі банки вводити адміністрації це виключно заробіток і рейдерство. На сьогодні так і до кінця червня треба відслідковувати курс , можливо є сенс, частково продовження каруселей,заради вихода у сині та економію 27 банкнот на 8 грн для переходу у сині франкліни
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Бред про инвестирование в грн депозиты почитал с увлечением))
Правильно люди написали, карусель в минус сработать не может, ибо там крутятся баксы.
А если вы разбираетесь в кросс курсовых колебаниях, то какие нах депозиты гривны, вперед Интеректив брокерс, и шортите Лиры, йены, фунты. Прибыли там миллиардные что вы такой талант тут тратите попусту :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:35

Игорь Алексеевич
Здесь просто люди работают с деньгами, а не с гривнами, биткоинами, лотерейными билетами и т. п. А вы, получается, периодически встряете со своими прожектами не по теме.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:38

По своим заметкам - сдал синий 27.03.2023 в Запорожье по 38,2 , дальше на карусель не садился , думал не раньше середины осени - по обстановке и не факт .
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:37

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к

Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.


Надо бы мобильное приложение запилить, есть вроде фреймфок, который и веб страничку рисует и под мобильное приложение делает - а мобильное можно монетизировать через рекламу.

Та и с другими страничками можно также поступить, что там донат, можно норм денежку поднять.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Frez
Оце правильне рішення (на покищо)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Shummi написав:вперед Интеректив брокерс, и шортите Лиры, йены, фунты. Прибыли там миллиардные что вы такой талант тут тратите попусту

там же можно и в минус нашортить, причем даже если разбираешься)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:05

  flex123 написав:
  Shummi написав:вперед Интеректив брокерс, и шортите Лиры, йены, фунты. Прибыли там миллиардные что вы такой талант тут тратите попусту

там же можно и в минус нашортить, причем даже если разбираешься)

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klug
 
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  #<1 ... 883884885886
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