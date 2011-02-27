|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 лип, 2023 12:52
Здав частину валюти під гривневий депозит. Здається, що раніше ніж жовтень-листопад курс вище 37,5 не підніметься. Хіба що великий провал на фронті чи пошкодження АЕС, але в це не віриться. Причин для девальвації гривні не бачу в найближчі 3 місяці. Сидіння найближчим часом на доларах нагадує ситуацію, коли лише відносно невелика група людей крутила каруселі влітку - осінню 2022 року.
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лип, 2023 13:24
Economist написав:
Здав частину валюти під гривневий депозит. Здається, що раніше ніж жовтень-листопад курс вище 37,5 не підніметься. Хіба що великий провал на фронті чи пошкодження АЕС, але в це не віриться. Причин для девальвації гривні не бачу в найближчі 3 місяці. Сидіння найближчим часом на доларах нагадує ситуацію, коли лише відносно невелика група людей крутила каруселі влітку - осінню 2022 року.
Правильное решение, но немного с опозданием. Я уже ухожу на второй круг по трёх месячным. Хотя весной здесь писали, что уйду в минус и дол. не непотопляемый. Даже нацелен и на 6 месячные. Скажут так зима и курс вверх. Возможно, а может и будет болтаться в районе 37,85. На крайняк есть карусель, хотя могут отменить, но значит откроются др.возможности. Монеты должны все (красные, синие, зелёные, жёлтые) каждую минуту работать.
и почему только часть сдали???
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6744
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:08
Игорь Алексеевич написав:
и почему только часть сдали???
Диверсифікація ризиків.
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2326
|238532
|
Вів 04 лип, 2023 08:01
sens
|
|77
|58429
|
|
|5
|26787
|
|