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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 12:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Здав частину валюти під гривневий депозит. Здається, що раніше ніж жовтень-листопад курс вище 37,5 не підніметься. Хіба що великий провал на фронті чи пошкодження АЕС, але в це не віриться. Причин для девальвації гривні не бачу в найближчі 3 місяці. Сидіння найближчим часом на доларах нагадує ситуацію, коли лише відносно невелика група людей крутила каруселі влітку - осінню 2022 року.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 13:24

  Economist написав:Здав частину валюти під гривневий депозит. Здається, що раніше ніж жовтень-листопад курс вище 37,5 не підніметься. Хіба що великий провал на фронті чи пошкодження АЕС, але в це не віриться. Причин для девальвації гривні не бачу в найближчі 3 місяці. Сидіння найближчим часом на доларах нагадує ситуацію, коли лише відносно невелика група людей крутила каруселі влітку - осінню 2022 року.

Правильное решение, но немного с опозданием. Я уже ухожу на второй круг по трёх месячным. Хотя весной здесь писали, что уйду в минус и дол. непотопляемый. Даже нацелен и на 6 месячные. Скажут так зима и курс вверх. Возможно, а может и будет болтаться в районе 37,85. На крайняк есть карусель, хотя могут отменить, но значит откроются др.возможности. Монеты должны все (красные, синие, зелёные, жёлтые) каждую минуту работать. :P
и почему только часть сдали???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 04 лип, 2023 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:и почему только часть сдали???


Диверсифікація ризиків.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:54

  Economist написав:
  Игорь Алексеевич написав:и почему только часть сдали???


Диверсифікація ризиків.

Кините потом в карусель, если сильное колебание курса будет. Ничего не потеряете, возможно и в плюс уйдёте, чем дома им лежать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:Здав частину валюти під гривневий депозит
Шо за депо?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Amethyst написав:Шо за депо?


В Акорде 19% на три месяца, с ежемесячной выплатой.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:26

  Economist написав:
  Amethyst написав:Шо за депо?


В Акорде 19% на три месяца, с ежемесячной выплатой.

Хм. Так може лючче тада занести Дракошам под 19.5% авансом :?:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Amethyst написав:Дракошам

Чому "Дракоші"? :)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:34

  V2 написав:
  Amethyst написав:Дракошам

Чому "Дракоші"? :)

Dragon Capital придбав UnexBank

ПС. Мастби, я больше не буду... тут :P
Amethyst
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