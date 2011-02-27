|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 лип, 2023 12:52
Здав частину валюти під гривневий депозит. Здається, що раніше ніж жовтень-листопад курс вище 37,5 не підніметься. Хіба що великий провал на фронті чи пошкодження АЕС, але в це не віриться. Причин для девальвації гривні не бачу в найближчі 3 місяці. Сидіння найближчим часом на доларах нагадує ситуацію, коли лише відносно невелика група людей крутила каруселі влітку - осінню 2022 року.
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лип, 2023 13:24
Economist написав:
Здав частину валюти під гривневий депозит. Здається, що раніше ніж жовтень-листопад курс вище 37,5 не підніметься. Хіба що великий провал на фронті чи пошкодження АЕС, але в це не віриться. Причин для девальвації гривні не бачу в найближчі 3 місяці. Сидіння найближчим часом на доларах нагадує ситуацію, коли лише відносно невелика група людей крутила каруселі влітку - осінню 2022 року.
Правильное решение, но немного с опозданием. Я уже ухожу на второй круг по трёх месячным. Хотя весной здесь писали, что уйду в минус и дол. непотопляемый. Даже нацелен и на 6 месячные. Скажут так зима и курс вверх. Возможно, а может и будет болтаться в районе 37,85. На крайняк есть карусель, хотя могут отменить, но значит откроются др.возможности. Монеты должны все (красные, синие, зелёные, жёлтые) каждую минуту работать.
и почему только часть сдали???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 04 лип, 2023 14:53, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6748
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:08
Игорь Алексеевич написав:
и почему только часть сдали???
Диверсифікація ризиків.
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:54
Economist написав: Игорь Алексеевич написав:
и почему только часть сдали???
Диверсифікація ризиків.
Кините потом в карусель, если сильное колебание курса будет. Ничего не потеряете, возможно и в плюс уйдёте, чем дома им лежать.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6748
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:08
Economist написав:
Здав частину валюти під гривневий депозит
Шо за депо?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4241
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:14
Amethyst написав:
Шо за депо?
В Акорде 19% на три месяца, с ежемесячной выплатой.
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:26
Economist написав: Amethyst написав:
Шо за депо?
В Акорде 19% на три месяца, с ежемесячной выплатой.
Хм. Так може лючче тада занести Дракошам под 19.5% авансом
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4241
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:27
Amethyst написав:
Дракошам
Чому "Дракоші"?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7985
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 1317 раз.
-
- Профіль
-
1
1
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4241
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2326
|238625
|
Вів 04 лип, 2023 08:01
sens
|
|77
|58429
|
|
|5
|26787
|
|