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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:32
Economist написав: Amethyst написав:
Шо за депо?
В Акорде 19% на три месяца, с ежемесячной выплатой.
Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))
Завтра вроде Альянс будет давать 20% годовых. Срок или 3 или 6мес.
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Игорь Алексеевич
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