Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))
Завтра вроде Альянс будет давать 20% годовых. Срок или 3 или 6мес.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:32
Додано: Вів 04 лип, 2023 21:50
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А как вы собираетесь, господа гривневые депозитчики, конвертировать свою гривну потом в доллар? В кассах банках жуткий мотлох, из всех банков мне только райф синими отдал, в остальных один трэшак 96-99, про синие и вообще можно не заикаться. Как-то неохота менять 17 с номерами подряд на гривну, а потом вместо новеньких банкнот ходить выбивать по кассам, когда завезут нормальные хотя бы зеленые купюры, а не забирать говном. Разве что с обменкой договариваться, чтоб вам выбрали чистые синие по завышенному курсу без штампов
Додано: Вів 04 лип, 2023 21:57
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
По меньшей мере Райф, А-Банк и ПУМБ выдают синими на момент
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