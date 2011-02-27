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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:32

  Economist написав:
  Amethyst написав:Шо за депо?


В Акорде 19% на три месяца, с ежемесячной выплатой.


Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))
Завтра вроде Альянс будет давать 20% годовых. Срок или 3 или 6мес.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А как вы собираетесь, господа гривневые депозитчики, конвертировать свою гривну потом в доллар? В кассах банках жуткий мотлох, из всех банков мне только райф синими отдал, в остальных один трэшак 96-99, про синие и вообще можно не заикаться. Как-то неохота менять 17 с номерами подряд на гривну, а потом вместо новеньких банкнот ходить выбивать по кассам, когда завезут нормальные хотя бы зеленые купюры, а не забирать говном. Разве что с обменкой договариваться, чтоб вам выбрали чистые синие по завышенному курсу без штампов
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

По меньшей мере Райф, А-Банк и ПУМБ выдают синими на момент
zentol
 
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