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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 886887888889>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:32

  Economist написав:
  Amethyst написав:Шо за депо?


В Акорде 19% на три месяца, с ежемесячной выплатой.


Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))
Завтра вроде Альянс будет давать 20% годовых. Срок или 3 или 6мес.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:03

В Юнексе, ещё лучше, от 250 т. --- 20, 25% с выплатой авансом т.е. ставка 19, 75% и за карту МЁД +0,5%
ivavictory2512
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А как вы собираетесь, господа гривневые депозитчики, конвертировать свою гривну потом в доллар? В кассах банках жуткий мотлох, из всех банков мне только райф синими отдал, в остальных один трэшак 96-99, про синие и вообще можно не заикаться. Как-то неохота менять 17 с номерами подряд на гривну, а потом вместо новеньких банкнот ходить выбивать по кассам, когда завезут нормальные хотя бы зеленые купюры, а не забирать говном. Разве что с обменкой договариваться, чтоб вам выбрали чистые синие по завышенному курсу без штампов
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

По меньшей мере Райф, А-Банк и ПУМБ выдают синими на момент
zentol
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:10

  Krokodil написав:А как вы собираетесь, господа гривневые депозитчики, конвертировать свою гривну потом в доллар? В кассах банках жуткий мотлох, из всех банков мне только райф синими отдал, в остальных один трэшак 96-99, про синие и вообще можно не заикаться. Как-то неохота менять 17 с номерами подряд на гривну, а потом вместо новеньких банкнот ходить выбивать по кассам, когда завезут нормальные хотя бы зеленые купюры, а не забирать говном. Разве что с обменкой договариваться, чтоб вам выбрали чистые синие по завышенному курсу без штампов
А вы что с синими делать будете?? вечерами сверять номера??? Деньги постоянно должны приносить доход. Или вы думаете, если дол.,то он защищён от инфляции....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:47

Krokodil да никак, наберутся мусора и будут на форуме требовать справедливости.
хотя нет , жадность возьмет верх и будет пирамида из депозитов .... Понд.....потреби оборони.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:04

  Игорь Алексеевич написав:А вы что с синими делать будете?? вечерами сверять номера??? Деньги постоянно должны приносить доход. Или вы думаете, если дол.,то он защищён от инфляции....

та это деньги походу у вас работают только в облаках, а копеечки с запорожсталя потихоньку в подушку складываете, у меня обороты на порядки больше заводской зарплаты и не входит в планы выдаивать кэш с касс, попутно пытаясь выбрать у кассира с мотлоха 1 норм купюру с 30 проштампованных.
Я уже лучше в долларе посижу, мне те копеечные 2% дохода лучше потерять, чем выдаивать бакс с банков. Всегда высокие ставки по депо в гривне сопровождались ее крахом и девальвацией, помянем 2014
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Для разнообразия 3 месяца назад открыл конверт-депозит в ТАСе (Izibank)
Вчера как раз закончился его срок. Попытался заказать валюту для снятия через из телеграм-чат. Сначала ТП из ТП предлагала 17 июля :shock: .
После 2х часов неспешного общения с неудобными вопросами и умереным хамством с моей стороны таки удалось договориться на сегодня.

До сегодняшнего дня был уверен, что хуже чем б/у Приват не бывает, но ТАС (Izi) оказался еще хуже, 0.3% вместо "стандартных" 0.01% того явно не стоили.
Зображення
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Krokodil написав:А как вы собираетесь, господа гривневые депозитчики, конвертировать свою гривну потом в доллар? В кассах банках жуткий мотлох, из всех банков мне только райф синими отдал, в остальных один трэшак 96-99, про синие и вообще можно не заикаться. Как-то неохота менять 17 с номерами подряд на гривну, а потом вместо новеньких банкнот ходить выбивать по кассам, когда завезут нормальные хотя бы зеленые купюры, а не забирать говном. Разве что с обменкой договариваться, чтоб вам выбрали чистые синие по завышенному курсу без штампов


А ви плануєте сині долари як антикваріат зберігати? Зрозуміло, що вони приємніші ніж класичні зелені, але 500 грн на місяць з кожної 1000 баксів - ще приємніше.

Мотлох можна здати в Термінал Привату і забрати через касу в кращому стані.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:51

  Economist написав:Мотлох можна здати в Термінал Привату і забрати через касу в кращому стані.
я вас глубоко разочарую насчет качества бумаги в кассе, отделения привата забиты мотлохом который пихали в терминалы, даже выбрать не из чего, засунул 3к в терминал, еле 6 бумажек норм выбрали с кассиром, посчитайте без калькулятора, сколько подходов надо, чтоб забрать обратно свою котлету с предзаказом
Krokodil
 
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