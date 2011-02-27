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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 лип, 2023 09:54
Krokodil написав:
я вас глубоко разочарую насчет качества бумаги в кассе, отделения привата забиты мотлохом который пихали в терминалы, даже выбрать не из чего, засунул 3к в терминал, еле 6 бумажек норм выбрали с кассиром, посчитайте без калькулятора, сколько подходов надо, чтоб забрать обратно свою котлету с предзаказом
З мотлохом з привату поки що не стикався. А крайній раз коли забирав котлету, то Таскомбанк видав 2006-2009 роки, з однією 1996 в норм стані.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:58
Здав долари по 37,25, а зараз в тому ж самому обміннику продають по 37,10. 0,15 грн за три дні, або 50 % річних як в кращі часи на конверті))
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:07
Krokodil написав: Economist написав:
Мотлох можна здати в Термінал Привату і забрати через касу в кращому стані.
я вас глубоко разочарую насчет качества бумаги в кассе, отделения привата забиты мотлохом который пихали в терминалы, даже выбрать не из чего, засунул 3к в терминал, еле 6 бумажек норм выбрали с кассиром, посчитайте без калькулятора, сколько подходов надо, чтоб забрать обратно свою котлету с предзаказом
Кругооборот мотлоха в Привате...
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