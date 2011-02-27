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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 лип, 2023 09:54
Krokodil написав:
я вас глубоко разочарую насчет качества бумаги в кассе, отделения привата забиты мотлохом который пихали в терминалы, даже выбрать не из чего, засунул 3к в терминал, еле 6 бумажек норм выбрали с кассиром, посчитайте без калькулятора, сколько подходов надо, чтоб забрать обратно свою котлету с предзаказом
З мотлохом з привату поки що не стикався. А крайній раз коли забирав котлету, то Таскомбанк видав 2006-2009 роки, з однією 1996 в норм стані.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:58
Здав долари по 37,25, а зараз в тому ж самому обміннику продають по 37,10. 0,15 грн за три дні, або 50 % річних як в кращі часи на конверті))
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:07
Krokodil написав: Economist написав:
Мотлох можна здати в Термінал Привату і забрати через касу в кращому стані.
я вас глубоко разочарую насчет качества бумаги в кассе, отделения привата забиты мотлохом который пихали в терминалы, даже выбрать не из чего, засунул 3к в терминал, еле 6 бумажек норм выбрали с кассиром, посчитайте без калькулятора, сколько подходов надо, чтоб забрать обратно свою котлету с предзаказом
Кругооборот мотлоха в Привате...
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nord
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:27
Krokodil написав: Economist написав:
Мотлох можна здати в Термінал Привату і забрати через касу в кращому стані.
я вас глубоко разочарую насчет качества бумаги в кассе, отделения привата забиты мотлохом который пихали в терминалы, даже выбрать не из чего, засунул 3к в терминал, еле 6 бумажек норм выбрали с кассиром, посчитайте без калькулятора, сколько подходов надо, чтоб забрать обратно свою котлету с предзаказом
забираю (не великі депозити) з прівату вже протягом істерії по купюрам - після ввічливої просьби завжди забирав новими, 1 раз пропонувала хороші 2006 - старья жодного разу не було
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gonzo
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:57
Krokodil написав:
а копеечки с запорожсталя потихоньку в подушку складываете,
Вот именно у вас мышление работяг с запорожсталя. Синие по номерам и в коробочку.))
Значит вы нигде не бываете и не знаете, что в Европе мотлоха - нет, а есть купюры, которые принимают в любом обменнике, и на года там не смотрят...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:01
nord написав:
Кругооборот мотлоха в Привате...
Надо сделать в городах базарное место по валюте, где народ между собой будет меняться купюрами))
А вдруг у кого то в пачке с синими не будет хватать купюры по номерам, то на базаре её сможет найти...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 05 лип, 2023 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:02
Krokodil написав:
Всегда высокие
ставки по депо в гривне сопровождались ее крахом и девальвацией, помянем 2014
ну таких высоких ставок и нету сейчас
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flysoulfly
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:11
flysoulfly написав: Krokodil написав:
Всегда высокие
ставки по депо в гривне сопровождались ее крахом и девальвацией, помянем 2014
ну таких высоких ставок и нету сейчас
Пока некоторые бегают за синими и по номерам в сундук, я уже получаю грн. за депозиты.)) Хорошие проценты получил и плюс сыграл на курсе.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:21
Игорь Алексеевич написав:
я уже получаю грн. за депозиты.)) Хорошие проценты получил и плюс сыграл на курсе.
"Молодец! возьми с полки пирожок" ©
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flysoulfly
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:31
flysoulfly написав:
Игорь Алексеевич написав:
я уже получаю грн. за депозиты.)) Хорошие проценты получил и плюс сыграл на курсе.
"Молодец! возьми с полки пирожок" ©
Некогда садится на пенёк и хавать пирожок. Надо успеть переложиться))
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Игорь Алексеевич
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