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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:41
Economist написав:
Здав долари по 37,25, а зараз в тому ж самому обміннику продають по 37,10. 0,15 грн за три дні, або 50 % річних як в кращі часи на конверті))
Так про це мова, можна в тиждень продати і купити один раз і бути в +
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Востаннє редагувалось sens
в Сер 05 лип, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:45
sens написав: Economist написав:
Здав долари по 37,25, а зараз в тому ж самому обміннику продають по 37,10. 0,15 грн за три дні, або 50 % річних як в кращі часи на конверті))
Так про це мова, можна в тиждень продати і купити один раз і бути в +
Ооо, так для чого те грн-депо?
Немає карусельки на 3 міс, але ж є тижневі качельки... причому БЕЗ банки з її калічним фінмоном
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Amethyst
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:52
Amethyst написав: sens написав: Economist написав:
Здав долари по 37,25, а зараз в тому ж самому обміннику продають по 37,10. 0,15 грн за три дні, або 50 % річних як в кращі часи на конверті))
Так про це мова, можна в тиждень продати і купити один раз і бути в +
Ооо, так для чого те грн-депо?
Немає карусельки на 3 міс, але ж є тижневі качельки... причому БЕЗ банки з її калічним фінмоном
доки на роботі не згадують про оптимізацію чи зняття броні,чому б і ні.
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sens
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