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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:41

  Economist написав:Здав долари по 37,25, а зараз в тому ж самому обміннику продають по 37,10. 0,15 грн за три дні, або 50 % річних як в кращі часи на конверті))

Так про це мова, можна в тиждень продати і купити один раз і бути в +
🔥 Продаємо долари 96 року та долари номіналом 50 і менше за спеціальним курсом (від 500 доларів) - 37,05🔥
Востаннє редагувалось sens в Сер 05 лип, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:45

  sens написав:
  Economist написав:Здав долари по 37,25, а зараз в тому ж самому обміннику продають по 37,10. 0,15 грн за три дні, або 50 % річних як в кращі часи на конверті))

Так про це мова, можна в тиждень продати і купити один раз і бути в +

Ооо, так для чого те грн-депо?
Немає карусельки на 3 міс, але ж є тижневі качельки... причому БЕЗ банки з її калічним фінмоном :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:52

  Amethyst написав:
  sens написав:
  Economist написав:Здав долари по 37,25, а зараз в тому ж самому обміннику продають по 37,10. 0,15 грн за три дні, або 50 % річних як в кращі часи на конверті))

Так про це мова, можна в тиждень продати і купити один раз і бути в +

Ооо, так для чого те грн-депо?
Немає карусельки на 3 міс, але ж є тижневі качельки... причому БЕЗ банки з її калічним фінмоном :mrgreen: :mrgreen:
доки на роботі не згадують про оптимізацію чи зняття броні,чому б і ні.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:06

  sens написав:
  Economist написав:Здав долари по 37,25, а зараз в тому ж самому обміннику продають по 37,10. 0,15 грн за три дні, або 50 % річних як в кращі часи на конверті))

Так про це мова, можна в тиждень продати і купити один раз і бути в +
🔥 Продаємо долари 96 року та долари номіналом 50 і менше за спеціальним курсом (від 500 доларів) - 37,05🔥

А чим вже їм 50 доларові папірці не подобаються, що скидають з ,,дисконтом,,? За час каруселів одну пайку новими п'ятдесятками забрав. Бо були тільки біло-зелені сотки. Міняла забрав без питань.
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  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:
  Krokodil написав:Всегда высокие ставки по депо в гривне сопровождались ее крахом и девальвацией, помянем 2014
ну таких высоких ставок и нету сейчас

Пока некоторые бегают за синими и по номерам в сундук, я уже получаю грн. за депозиты.)) Хорошие проценты получил и плюс сыграл на курсе.

Заходите обратно в $, чет стремно на второй круг на депозит, октябрь будет по дате возврата и не понятный курс?
SergIN
 
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