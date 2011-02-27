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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 лип, 2023 21:47
уже поздно заходить в гривну на 3 месяца, осень это всегда откат курса
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kuzmich
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:24
kuzmich написав:
уже поздно заходить в гривну на 3 месяца, осень это всегда откат курса
Не кажіть,не бачимо що спровокує акциз на паливо, ось тоді і теребеньки хоч куди
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sens
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