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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:13

Доречі вкладникам мегабанк НБУ дуже допоміг,валюту віддав по 29,коли на дворі було 42 і взагалі під час війни працюючі банки вводити адміністрації це виключно заробіток і рейдерство. На сьогодні так і до кінця червня треба відслідковувати курс , можливо є сенс, частково продовження каруселей,заради вихода у сині та економію 27 банкнот на 8 грн для переходу у сині франкліни
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:38

По своим заметкам - сдал синий 27.03.2023 в Запорожье по 38,2 , дальше на карусель не садился , думал не раньше середины осени - по обстановке и не факт .
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:37

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к

Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.


Надо бы мобильное приложение запилить, есть вроде фреймфок, который и веб страничку рисует и под мобильное приложение делает - а мобильное можно монетизировать через рекламу.

Та и с другими страничками можно также поступить, что там донат, можно норм денежку поднять.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Frez
Оце правильне рішення (на покищо)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:59

  Frez написав:По своим заметкам - сдал синий 27.03.2023 в Запорожье по 38,2 , дальше на карусель не садился , думал не раньше середины осени - по обстановке и не факт .

середина осени покупать долляр или продавать?
sergia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sergia написав:середина осени покупать долляр или продавать?

Здавати - якщо вони у вас є, і купляти на депо через карусель - якщо їх у вас нема! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:34

  Успіх написав:
  sergia написав:середина осени покупать долляр или продавать?

Здавати - якщо вони у вас є, і купляти на депо через карусель - якщо їх у вас нема! :D

а коли що робити, чи зразу й те і інше :D ?
sergia
 
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