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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:13
Доречі вкладникам мегабанк НБУ дуже допоміг,валюту віддав по 29,коли на дворі було 42 і взагалі під час війни працюючі банки вводити адміністрації це виключно заробіток і рейдерство. На сьогодні так і до кінця червня треба відслідковувати курс , можливо є сенс, частково продовження каруселей,заради вихода у сині та економію 27 банкнот на 8 грн для переходу у сині франкліни
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:38
По своим заметкам - сдал синий 27.03.2023 в Запорожье по 38,2 , дальше на карусель не садился , думал не раньше середины осени - по обстановке и не факт .
Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:37
Надо бы мобильное приложение запилить, есть вроде фреймфок, который и веб страничку рисует и под мобильное приложение делает - а мобильное можно монетизировать через рекламу.
Та и с другими страничками можно также поступить, что там донат, можно норм денежку поднять.
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Frez
Оце правильне рішення (на покищо)
Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:59
Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:18
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:34
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