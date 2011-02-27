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Доречі вкладникам мегабанк НБУ дуже допоміг,валюту віддав по 29,коли на дворі було 42 і взагалі під час війни працюючі банки вводити адміністрації це виключно заробіток і рейдерство. На сьогодні так і до кінця червня треба відслідковувати курс , можливо є сенс, частково продовження каруселей,заради вихода у сині та економію 27 банкнот на 8 грн для переходу у сині франкліни
sergia написав:середина осени покупать долляр или продавать?
Здавати - якщо вони у вас є, і купляти на депо через карусель - якщо їх у вас нема!
а коли що робити, чи зразу й те і інше ?
Робити зразу і те, і інше В мене як зараз, так і на осінь буде ~70%/30% гривня/долар. Тож восени, швидше за все 70% що в гривні перекочує на карусель, а також 30%, що в доларі - теж піде на карусель. За умови, якщо курс буде вище 37,5.
Успіх написав:Здавати - якщо вони у вас є, і купляти на депо через карусель - якщо їх у вас нема!
а коли що робити, чи зразу й те і інше ?
Робити зразу і те, і інше В мене як зараз, так і на осінь буде ~70%/30% гривня/долар. Тож восени, швидше за все 70% що в гривні перекочує на карусель, а також 30%, що в доларі - теж піде на карусель. За умови, якщо курс буде вище 37,5.
Тобто, буду робити зразу і те, і інше☝️😄
Не виключаете можливість що ніякої каруселі вже не буде: конвер-депо прикрили наприклад 1 вересня, курс підняли (відпустили) 1 жовтня?