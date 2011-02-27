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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 лип, 2023 06:58
sergia ви ще забули одну причину - збовтали болото. Весь мотлох і непотріб $ зараз на поверхні - Банк може отоварити по каруселі мотлохом і буде старуха з розбитим коритом.
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Goodman
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