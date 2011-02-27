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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 лип, 2023 06:58
sergia ви ще забули одну причину - збовтали болото. Весь мотлох і непотріб $ зараз на поверхні - Банк може отоварити по каруселі мотлохом і буде старуха з розбитим коритом.
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:11
Щось у вас містечко маленьке,немає проблеми,шукайте мінял,у мене особисто в трьох містах де я постійно буваю немає проблеми здати 3000 баксів по оптовому курсу
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:52
За крок до перевороту думок©
Додано: Суб 08 лип, 2023 09:35
Мотлох - это только у нас в стране. В др.странах нормальная денежная единица. А у кого синие, то он теперь пожизненно будет с ними сидеть на сундуке?? Сейчас пришло время зарабатывать в грн. Не Будет карусели, то можно продолжать дело до весны. Процент по грн. перекрывает сейчас курсовые разницы. Или все ещё верят в 50??? Уже и 40 не будет. Будет 100+, но тогда всем уже по барабану курс.
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