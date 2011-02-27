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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 06:58

sergia ви ще забули одну причину - збовтали болото. Весь мотлох і непотріб $ зараз на поверхні - Банк може отоварити по каруселі мотлохом і буде старуха з розбитим коритом.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 08:11

  Goodman написав:sergia ви ще забули одну причину - збовтали болото. Весь мотлох і непотріб $ зараз на поверхні - Банк може отоварити по каруселі мотлохом і буде старуха з розбитим коритом.

Щось у вас містечко маленьке,немає проблеми,шукайте мінял,у мене особисто в трьох містах де я постійно буваю немає проблеми здати 3000 баксів по оптовому курсу
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 08:52

За крок до перевороту думок©

  sergia написав:Не виключаете можливість що ніякої каруселі вже не буде: конвер-депо прикрили наприклад 1 вересня, курс підняли (відпустили) 1 жовтня?
Звичайно, що все може бути...
Але, хто не ризикує... ;)
Та і дрібязковий для мене цей ризик відносно того, що я вже 16міс на фронті! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 09:35

  Goodman написав:sergia ви ще забули одну причину - збовтали болото. Весь мотлох і непотріб $ зараз на поверхні - Банк може отоварити по каруселі мотлохом і буде старуха з розбитим коритом.

Мотлох - это только у нас в стране. В др.странах нормальная денежная единица. А у кого синие, то он теперь пожизненно будет с ними сидеть на сундуке?? Сейчас пришло время зарабатывать в грн. Не Будет карусели, то можно продолжать дело до весны. Процент по грн. перекрывает сейчас курсовые разницы. Или все ещё верят в 50??? Уже и 40 не будет. Будет 100+, но тогда всем уже по барабану курс. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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