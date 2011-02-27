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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 лип, 2023 06:58
sergia ви ще забули одну причину - збовтали болото. Весь мотлох і непотріб $ зараз на поверхні - Банк може отоварити по каруселі мотлохом і буде старуха з розбитим коритом.
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:11
Щось у вас містечко маленьке,немає проблеми,шукайте мінял,у мене особисто в трьох містах де я постійно буваю немає проблеми здати 3000 баксів по оптовому курсу
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:52
За крок до перевороту думок©
Додано: Суб 08 лип, 2023 09:35
Мотлох - это только у нас в стране. В др.странах нормальная денежная единица. А у кого синие, то он теперь пожизненно будет с ними сидеть на сундуке?? Сейчас пришло время зарабатывать в грн. Не Будет карусели, то можно продолжать дело до весны. Процент по грн. перекрывает сейчас курсовые разницы. Или все ещё верят в 50??? Уже и 40 не будет. Будет 100+, но тогда всем уже по барабану курс.
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:43
Важливо не тільки курс, скоріше те що можно купити за одну грошову масу
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:47
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Меньше и в разы. Недвига в дол. дорожает, машины дорожают. Те же бананы стоили раньше 1 бакс, а теперь 2. Это раньше было понятие, что дол. надёжная денежная единица. Пару лет в сундуках синие и купите намного меньше товара.
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:53
И что делать простому человеку с парой сотней тысяч долларов?
Додано: Суб 08 лип, 2023 11:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Пока есть депозиты и ОВДП, то простому чел. с минимальной суммой держать там. Хоть минимальный, но капает процент. А просто радоваться, что собрал синие и держать под подушкой, то - решение с 000% КПД. Было время карусели, сейчас пришло время грн. Может завтра будет супер предложения опять по валюте. Постоянно мониторить рынок и вовремя вкладывать монеты.
Додано: Суб 08 лип, 2023 11:23
А ДОБРО завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Суб 08 лип, 2023 11:45
хіба що тим на кого переписали ті хто не мають статків для всіх і перед Законом , як колишній воєнком з Одеси - так під час війни є пари мільйонів доларів вільних для покупки авто,будинків і іншого хлама
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