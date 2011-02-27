Додано: Суб 08 лип, 2023 17:18

Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: И что делать простому человеку с парой сотней тысяч долларов? И что делать простому человеку с парой сотней тысяч долларов? Пока есть депозиты и ОВДП, то простому чел. с минимальной суммой держать там. Хоть минимальный, но капает процент. А просто радоваться, что собрал синие и держать под подушкой, то - решение с 000% КПД. Было время карусели, сейчас пришло время грн. Может завтра будет супер предложения опять по валюте. Постоянно мониторить рынок и вовремя вкладывать монеты. Пока есть депозиты и ОВДП, то простому чел. с минимальной суммой держать там. Хоть минимальный, но капает процент. А просто радоваться, что собрал синие и держать под подушкой, то - решение с 000% КПД. Было время карусели, сейчас пришло время грн. Может завтра будет супер предложения опять по валюте. Постоянно мониторить рынок и вовремя вкладывать монеты.

ну платят 2% овдп, как ты писал про мешок бананов, много заработал на них, когда банан стал 2$ вместо 1$?1. на всякий случай напомню про фишмон, когда начнете крутить большие овдп по 10K$ и искать справочки.2. как мне вывести валютные овдп с лимитом в 2700 в день? каждый день бегать доить отделение? какие банки, где можно снять бесплатно долларный кэш не мотлохом, я максимум знаю пумб с лимитом в 600к грн месяц и 2 транзакции в кассе, т.е. максимум 5400$ в месяц и вроде райф, который очень любит справки на бабло.Ваши овдп хороши при $5k , но когда кэша становится очень много, начинаются проблемы его выносить с касс.Я заказывал курьером 25k$ в офис в гривне на конверты, когда курс был 40/37.5, какой это объем кэша, можно представить, а вы говорите зарядить кучу килобаксов в овдп, это ппц сколько потом ездить высасывать его с банков