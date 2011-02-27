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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 лип, 2023 17:18
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
И что делать простому человеку с парой сотней тысяч долларов?
Пока есть депозиты и ОВДП, то простому чел. с минимальной суммой держать там. Хоть минимальный, но капает процент. А просто радоваться, что собрал синие и держать под подушкой, то - решение с 000% КПД. Было время карусели, сейчас пришло время грн. Может завтра будет супер предложения опять по валюте. Постоянно мониторить рынок и вовремя вкладывать монеты.
ну платят 2% овдп, как ты писал про мешок бананов, много заработал на них, когда банан стал 2$ вместо 1$?
1. на всякий случай напомню про фишмон, когда начнете крутить большие овдп по 10K$ и искать справочки.
2. как мне вывести валютные овдп с лимитом в 2700 в день? каждый день бегать доить отделение? какие банки, где можно снять бесплатно долларный кэш не мотлохом, я максимум знаю пумб с лимитом в 600к грн месяц и 2 транзакции в кассе, т.е. максимум 5400$ в месяц и вроде райф, который очень любит справки на бабло.
Ваши овдп хороши при $5k , но когда кэша становится очень много, начинаются проблемы его выносить с касс.
Я заказывал курьером 25k$ в офис в гривне на конверты, когда курс был 40/37.5, какой это объем кэша, можно представить, а вы говорите зарядить кучу килобаксов в овдп, это ппц сколько потом ездить высасывать его с банков
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Krokodil
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:32
Krokodil
вы еще читаете его? )))
вы не обратили внимание на одну маленькую деталь - у него в тексте есть упоминание "минимальная сумма". прежде чем ему отвечать - вам нужно было у него уточнить что в его понимании "минимальная сумма". а то у вас видать они разные
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mephala
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:38
mephala написав:Krokodil
вы еще читаете его? )))
вы не обратили внимание на одну маленькую деталь - у него в тексте есть упоминание "минимальная сумма". прежде чем ему отвечать - вам нужно было у него уточнить что в его понимании "минимальная сумма". а то у вас видать они разные
не читаю, просто забавляет тролли, которые с заводскими зарплатами, рассказывают, как они инвестируют в овдп, акции и все что можно, и котлеты по 20 шт крутили. Еще и едя в заводском автобусе мимо пыхтящих мартенов, небось 3 акции на IBKR крутит с S&P500
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Krokodil
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Додано: Суб 08 лип, 2023 20:46
Krokodil написав:
не читаю, просто забавляет тролли, которые с заводскими зарплатами, рассказывают, как они инвестируют в овдп, акции и все что можно, и котлеты по 20 шт крутили. Еще и едя в заводском автобусе мимо пыхтящих мартенов, небось 3 акции на IBKR крутит с S&P500
А что же ты такой крутой с лимоном баксов сидишь здесь на нищебродской ветке?)
Смотрю регистрация 23год для новостей карусели).
Небось просто пАнтов много....с дырявым карманом))
Как раз таких я вижу возле АТБ с Оболонью в руках и басни заливают про свои пачки с баксами и обсуждают бумер 90х годов с музоном в салоне
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