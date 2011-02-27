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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 886887888889>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 17:18

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:И что делать простому человеку с парой сотней тысяч долларов?
Пока есть депозиты и ОВДП, то простому чел. с минимальной суммой держать там. Хоть минимальный, но капает процент. А просто радоваться, что собрал синие и держать под подушкой, то - решение с 000% КПД. Было время карусели, сейчас пришло время грн. Может завтра будет супер предложения опять по валюте. Постоянно мониторить рынок и вовремя вкладывать монеты.

ну платят 2% овдп, как ты писал про мешок бананов, много заработал на них, когда банан стал 2$ вместо 1$?
1. на всякий случай напомню про фишмон, когда начнете крутить большие овдп по 10K$ и искать справочки.
2. как мне вывести валютные овдп с лимитом в 2700 в день? каждый день бегать доить отделение? какие банки, где можно снять бесплатно долларный кэш не мотлохом, я максимум знаю пумб с лимитом в 600к грн месяц и 2 транзакции в кассе, т.е. максимум 5400$ в месяц и вроде райф, который очень любит справки на бабло.
Ваши овдп хороши при $5k , но когда кэша становится очень много, начинаются проблемы его выносить с касс.
Я заказывал курьером 25k$ в офис в гривне на конверты, когда курс был 40/37.5, какой это объем кэша, можно представить, а вы говорите зарядить кучу килобаксов в овдп, это ппц сколько потом ездить высасывать его с банков
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 17:32

Krokodil
вы еще читаете его? )))
вы не обратили внимание на одну маленькую деталь - у него в тексте есть упоминание "минимальная сумма". прежде чем ему отвечать - вам нужно было у него уточнить что в его понимании "минимальная сумма". а то у вас видать они разные :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 17:38

  mephala написав:Krokodil
вы еще читаете его? )))
вы не обратили внимание на одну маленькую деталь - у него в тексте есть упоминание "минимальная сумма". прежде чем ему отвечать - вам нужно было у него уточнить что в его понимании "минимальная сумма". а то у вас видать они разные :roll:

не читаю, просто забавляет тролли, которые с заводскими зарплатами, рассказывают, как они инвестируют в овдп, акции и все что можно, и котлеты по 20 шт крутили. Еще и едя в заводском автобусе мимо пыхтящих мартенов, небось 3 акции на IBKR крутит с S&P500
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:50

Krokodil Нічого страшного ,,величезного об'єму,,в сумі 25 к долярів в гривні не бачу. Приблизно 940 тисяч гривнів якщо брати по середньому курсі каруселів по 37,45. 19 пачок 500-тками гришами сковородами. :wink:Чи вам по 100 та 50 гривнів привозили?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 11:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Приблизно 940 тисяч гривнів якщо брати по середньому курсі каруселів

Пумб мене за 400 к готівки? сумарно занесеної за кілька місяців, моніторив. А 940 значно більше...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:решение с 000% КПД.

Не слід забувати про ризики. Іноді краще масти стабільний збиток на рівні інфляції з 0 ризиком. А ще краще диверсифікуватись
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:37

  alex lem написав:Krokodil Нічого страшного ,,величезного об'єму,,в сумі 25 к долярів в гривні не бачу. Приблизно 940 тисяч гривнів якщо брати по середньому курсі каруселів по 37,45. 19 пачок 500-тками гришами сковородами. :wink:Чи вам по 100 та 50 гривнів привозили?

Это по-разному было, я уже не помню, бывало и миксом 200-1000, но пачек больше получалось, чем вы насчитали, что у людей есть, то и привозят, такой нал сдают. Это вот товарищ с Запорожсталя похоже в маршрутке возит котлеты свои (не теми что обедают :D )
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:59

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:решение с 000% КПД.

Не слід забувати про ризики. Іноді краще масти стабільний збиток на рівні інфляції з 0 ризиком. А ще краще диверсифікуватись
Если не рисковать, то финансы никогда не увеличатся. В кризисы самое время пополнять быстро свой бюджет. Конечно есть риски, но надо уметь дружить с головой и моментально иметь план выхода на самый худший сценарий.
Хотя ничего нового никто не придумал и во время кризисов постоянно одни и те же схемы для увеличения капитала.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 13:25

Оце здав гарних синеньких по 37,3 (якби були біло-зелені, то взяли б по 37,2) на 200 к папіру. Начитався ,,геніїв гривньових депо,, Сиджу думаю кудой піти взавтра. Чи крохоборничати на конверт по 37, чи в гривньові алігархи на 19 прОцентів річних.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 13:36

  alex lem написав:Оце здав гарних синеньких по 37,3 (якби були біло-зелені, то взяли б по 37,2) на 200 к папіру. Начитався ,,геніїв гривньових депо,, Сиджу думаю кудой піти взавтра. Чи крохоборничати на конверт по 37, чи в гривньові алігархи на 19 прОцентів річних.
Пока дают по грн. хороший процент, то чего раздумывать. Скоро учётную ставку НБУ пересмотрит в сторону снижения. Все ещё мечтают увидеть курс 45 и выше, но пока перспективы на осень максимум 38 и то...если перестанут нам помогать. Пока осень возможна будет 37.
Я начал в этом мес. идти на второй круг по грн. дело, пока все в апреле мечтали про 39 на карусель, банки дали по 3-х месячным грн. зарабатывать 18-19%. Плюс на курсе удалось сыграть.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лип, 2023 13:44, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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