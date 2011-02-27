Додано: Нед 09 лип, 2023 14:03

Дюрі-бачі написав: не розумію я людей, які на третій стадії бідності (нема грошей - ніде позичити гроші - пора здавати $) роблять заощадження... не розумію я людей, які на третій стадії бідності (нема грошей - ніде позичити гроші - пора здавати $) роблять заощадження...

Народ привык собирать у.е. на чёрный день. Раньше хоть можно было на у.е заработать. Банки давали 10-12% годовых. А сейчас 00,1% годовых. Получается народ их собирает, что бы подороже потом разменять и купить что то из продуктов или техники. Но, те же продукты или вещи за год подорожали дважды. Первый раз в у.е. и второй раз миним. на 10% от стоимости дол. в грн. Т.е. если сегодня можно купить например холодильник за 1тыс дол, то через год уже за эти 1 тыс.дол пол холодильника или др.но хуже модель.Монеты должны постоянно работать до того времени, когда вы решите сделать покупку на которую копили.