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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:40
Народ собрал синие и теперь ждут курса 40, что бы кинуть в карусель. Хотят по лёгкому опять зарабатывать. Такой возможности больше не будет, а значит наиграются в синие, в номера по порядку и побегут дружно всё сдавать, когда курс начнёт опускаться ниже 37. Увидим значит 36,6)
Додано: Нед 09 лип, 2023 13:49
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Туризм, каруселі - низько ризиковані види примноження капіталу - от це для мене. А щодо гривні, то мені спокійніше з 10% на поточному рахунку, ніж 18-19% на строковому.
не розумію я людей, які на третій стадії бідності (нема грошей - ніде позичити гроші - пора здавати $) роблять заощадження...
Додано: Нед 09 лип, 2023 13:55
У каждого своя голова и свои финансовые возможности. Мне для работы ежедневно нужна и грн. и дол. и евро. Поэтому мне легко регулировать своими потоками и я знаю точно время для каждой валюты, которая мне будет в этот срок необходима.
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:03
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Народ привык собирать у.е. на чёрный день. Раньше хоть можно было на у.е заработать. Банки давали 10-12% годовых. А сейчас 00,1% годовых. Получается народ их собирает, что бы подороже потом разменять и купить что то из продуктов или техники. Но, те же продукты или вещи за год подорожали дважды. Первый раз в у.е. и второй раз миним. на 10% от стоимости дол. в грн. Т.е. если сегодня можно купить например холодильник за 1тыс дол, то через год уже за эти 1 тыс.дол пол холодильника или др.но хуже модель.
Монеты должны постоянно работать до того времени, когда вы решите сделать покупку на которую копили.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лип, 2023 14:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:05
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Але ж червоною тряпкою махаєте перед очима карусельщиків
Пошкодуйте їх
Пишіть, що наступного місяця курс долара буде 50, а ви повністю все закинули на гривнедепо до жовтня або, взагалі, на рік
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:13
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Да их устроит сдать синие по 37,40, что бы покрутить на карусель по 37,35)) но....никак валютчики не дают такой возможности.) Уперлись рогом обменники в 37,1-37,3))
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