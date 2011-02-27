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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 13:40

Народ собрал синие и теперь ждут курса 40, что бы кинуть в карусель. Хотят по лёгкому опять зарабатывать. Такой возможности больше не будет, а значит наиграются в синие, в номера по порядку и побегут дружно всё сдавать, когда курс начнёт опускаться ниже 37. Увидим значит 36,6)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 13:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Если не рисковать, то финансы никогда не увеличатся. В кризисы самое время пополнять быстро свой бюджет. Конечно есть риски, но надо уметь дружить с головой и моментально иметь план выхода на самый худший сценарий.

Туризм, каруселі - низько ризиковані види примноження капіталу - от це для мене. А щодо гривні, то мені спокійніше з 10% на поточному рахунку, ніж 18-19% на строковому.

  Игорь Алексеевич написав:побегут дружно всё сдавать

не розумію я людей, які на третій стадії бідності (нема грошей - ніде позичити гроші - пора здавати $) роблять заощадження...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 13:55

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если не рисковать, то финансы никогда не увеличатся. В кризисы самое время пополнять быстро свой бюджет. Конечно есть риски, но надо уметь дружить с головой и моментально иметь план выхода на самый худший сценарий.

Туризм, каруселі - низько ризиковані види примноження капіталу - от це для мене. А щодо гривні, то мені спокійніше з 10% на поточному рахунку, ніж 18-19% на строковому.
У каждого своя голова и свои финансовые возможности. Мне для работы ежедневно нужна и грн. и дол. и евро. Поэтому мне легко регулировать своими потоками и я знаю точно время для каждой валюты, которая мне будет в этот срок необходима.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:не розумію я людей, які на третій стадії бідності (нема грошей - ніде позичити гроші - пора здавати $) роблять заощадження...
Народ привык собирать у.е. на чёрный день. Раньше хоть можно было на у.е заработать. Банки давали 10-12% годовых. А сейчас 00,1% годовых. Получается народ их собирает, что бы подороже потом разменять и купить что то из продуктов или техники. Но, те же продукты или вещи за год подорожали дважды. Первый раз в у.е. и второй раз миним. на 10% от стоимости дол. в грн. Т.е. если сегодня можно купить например холодильник за 1тыс дол, то через год уже за эти 1 тыс.дол пол холодильника или др.но хуже модель.
Монеты должны постоянно работать до того времени, когда вы решите сделать покупку на которую копили.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лип, 2023 14:09, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:05

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Игорь Алексеевич написав:
  alex lem написав:Оце здав гарних синеньких по 37,3 (якби були біло-зелені, то взяли б по 37,2) на 200 к папіру. Начитався ,,геніїв гривньових депо,, Сиджу думаю кудой піти взавтра. Чи крохоборничати на конверт по 37, чи в гривньові алігархи на 19 прОцентів річних.
Пока дают по грн. хороший процент, то чего раздумывать. Скоро учётную ставку НБУ пересмотрит в сторону снижения. Все ещё мечтают увидеть курс 45 и выше, но пока перспективы на осень максимум 38 и то...если перестанут нам помогать. Пока осень возможна будет 37.
Я начал в этом мес. идти на второй круг по грн. дело, пока все в апреле мечтали про 39 на карусель, банки дали по 3-х месячным грн. зарабатывать 18-19%. Плюс на курсе удалось сыграть.
Але ж червоною тряпкою махаєте перед очима карусельщиків :mrgreen:
Пошкодуйте їх :mrgreen:
Пишіть, що наступного місяця курс долара буде 50, а ви повністю все закинули на гривнедепо до жовтня :mrgreen: або, взагалі, на рік :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Пишіть, що наступного місяця курс долара буде 50, а ви повністю все закинули на гривнедепо до жовтня або, взагалі, на рік
Да их устроит сдать синие по 37,40, что бы покрутить на карусель по 37,35)) но....никак валютчики не дают такой возможности.) Уперлись рогом обменники в 37,1-37,3))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:56

  alex lem написав:Оце здав гарних синеньких по 37,3 (якби були біло-зелені, то взяли б по 37,2) на 200 к папіру. Начитався ,,геніїв гривньових депо,, Сиджу думаю кудой піти взавтра. Чи крохоборничати на конверт по 37, чи в гривньові алігархи на 19 прОцентів річних.


если открывать у аллы конверт с того что сдали по 37,3 то это 5,4% годовых. норм доходность для баксов.
а ,,генії гривньових депо,, играют в рулетку. кто выживет а кто и нет. врядли они руководствуются риск-менеджментом.
mephala
 
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