|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:50
Alien написав:kuzmich
так а облікова ставка НБУ 25%. Банки заробляють залучаючи депо від трьох місяців та розміщуючи їх в НБУ. Хіба ні?
а НБУ де заробляє під 30-40 щоб платити бонкам 25???
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15276
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2385
|242837
|
Суб 08 лип, 2023 19:36
sens
|
|77
|58588
|
|
|5
|26823
|