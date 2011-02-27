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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:50
Alien написав:kuzmich
так а облікова ставка НБУ 25%. Банки заробляють залучаючи депо від трьох місяців та розміщуючи їх в НБУ. Хіба ні?
а НБУ де заробляє під 30-40 щоб платити бонкам 25???
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Додано: Пон 10 лип, 2023 06:46
greenozon написав: Alien написав:kuzmich
так а облікова ставка НБУ 25%. Банки заробляють залучаючи депо від трьох місяців та розміщуючи їх в НБУ. Хіба ні?
а НБУ де заробляє під 30-40 щоб платити бонкам 25???
Ви хочете сказати що це емісія? Я вважаю, що насправді ні. Бо НБУ може дозволити сплачувати такі відсотки бо він відповідні суми і отримує у вигляді доходів. Нагадаю що НБУ ще жодного разу не був збитковим з моменту свого створення. Тобто усе що він платить по залученим у банків ресурсам перекривається тими надходженнями які НБУ має. Причому перекривається в дуже значних обсягах що дозволяє НБУ щороку перераховувати десятки мільярдів гривень свого прибутку у державний бюджет України.
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