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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 18:50

  Alien написав:kuzmichтак а облікова ставка НБУ 25%. Банки заробляють залучаючи депо від трьох місяців та розміщуючи їх в НБУ. Хіба ні?


а НБУ де заробляє під 30-40 щоб платити бонкам 25??? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 22:41

  greenozon написав:
  Alien написав:kuzmichтак а облікова ставка НБУ 25%. Банки заробляють залучаючи депо від трьох місяців та розміщуючи їх в НБУ. Хіба ні?


а НБУ де заробляє під 30-40 щоб платити бонкам 25??? :)

на каруселе :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:46

  greenozon написав:
  Alien написав:kuzmichтак а облікова ставка НБУ 25%. Банки заробляють залучаючи депо від трьох місяців та розміщуючи їх в НБУ. Хіба ні?


а НБУ де заробляє під 30-40 щоб платити бонкам 25??? :)
Ви хочете сказати що це емісія? Я вважаю, що насправді ні. Бо НБУ може дозволити сплачувати такі відсотки бо він відповідні суми і отримує у вигляді доходів. Нагадаю що НБУ ще жодного разу не був збитковим з моменту свого створення. Тобто усе що він платить по залученим у банків ресурсам перекривається тими надходженнями які НБУ має. Причому перекривається в дуже значних обсягах що дозволяє НБУ щороку перераховувати десятки мільярдів гривень свого прибутку у державний бюджет України.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 07:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:решение с 000% КПД.

Не слід забувати про ризики. Іноді краще масти стабільний збиток на рівні інфляції з 0 ризиком. А ще краще диверсифікуватись
Если не рисковать, то финансы никогда не увеличатся. В кризисы самое время пополнять быстро свой бюджет. Конечно есть риски, но надо уметь дружить с головой и моментально иметь план выхода на самый худший сценарий.
Хотя ничего нового никто не придумал и во время кризисов постоянно одни и те же схемы для увеличения капитала.

Про який ризик йде мова!? Якщо про банки,то Фонд гарантує, якщо про курс-заробіток якщо кожен день у вас купляють по 36-90 а ви продаєте по 37-10. Ви ж не витрачали кошти на ліцензію тому і обмежте тлумачення доходів від курсу. Мені зараз дуже допомагає оренда,не комерційна,є три статті доходів і все. В крипту можно грати тільки для правоохоронних органів,коли їм будете доказувати звідки лярди гривні під грушею. Не зрозуміло як з першого серпня будуть працювати неофіційно працевлаштовані - готівку або на картку теж буде проблема. Побачимо дуже скоро
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 07:37

Перевод лахміття

https://help.hvylya.net/275444-popytka- ... o-dollarov пишуть про столицю. Чи є бажання заради 300 баксів кожен день витрачати свій час? ПриватБанк вирішив проблему зношених коштів не вирішувати а відкласти до часу Х
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 08:01

sens , у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
Hotab
 
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