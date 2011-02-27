а НБУ де заробляє під 30-40 щоб платити бонкам 25???
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:50
Додано: Нед 09 лип, 2023 22:41
Додано: Пон 10 лип, 2023 06:46
Ви хочете сказати що це емісія? Я вважаю, що насправді ні. Бо НБУ може дозволити сплачувати такі відсотки бо він відповідні суми і отримує у вигляді доходів. Нагадаю що НБУ ще жодного разу не був збитковим з моменту свого створення. Тобто усе що він платить по залученим у банків ресурсам перекривається тими надходженнями які НБУ має. Причому перекривається в дуже значних обсягах що дозволяє НБУ щороку перераховувати десятки мільярдів гривень свого прибутку у державний бюджет України.
Додано: Пон 10 лип, 2023 07:33
Про який ризик йде мова!? Якщо про банки,то Фонд гарантує, якщо про курс-заробіток якщо кожен день у вас купляють по 36-90 а ви продаєте по 37-10. Ви ж не витрачали кошти на ліцензію тому і обмежте тлумачення доходів від курсу. Мені зараз дуже допомагає оренда,не комерційна,є три статті доходів і все. В крипту можно грати тільки для правоохоронних органів,коли їм будете доказувати звідки лярди гривні під грушею. Не зрозуміло як з першого серпня будуть працювати неофіційно працевлаштовані - готівку або на картку теж буде проблема. Побачимо дуже скоро
Додано: Пон 10 лип, 2023 07:37
Перевод лахміття
Додано: Пон 10 лип, 2023 08:01
sens , у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
Додано: Пон 10 лип, 2023 09:03
в этом самое интересное, смогут ли перепрограммировать сознание людей, все таки за 30 лет доллар в Украине стал нечто бОльшим для людей чем просто деньгами, хочется о них забиться, любоваться
Додано: Пон 10 лип, 2023 09:12
пока будет многокурсие зависящее от года и состояния - то канеш все будут требовать синие в кассе.
ведь каждый понимает что может получить больше грн за ту же суму баксов.
Додано: Пон 10 лип, 2023 09:42
mephala , хто винуватий в многокурсіі? Явно не обмінка. Обмінка дає те, що хоче клієнт. Якщо клієнт сходить з розуму і починає платити за одні і ті ж самі гроші більше, обмінка обовʼязково запропонує.
Додано: Пон 10 лип, 2023 09:48
так приват какое-то время давал нормальными купюрами, даже синими подряд, а теперь весь шлак с терминалов видать решил вернуть обратно, че, как там пишут в постанове, если купюра с 3 печатями и с наполовину затертым президентом прошла машинку - значит все с ней ок остальное то ваши придирки
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