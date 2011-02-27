|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:27
kuzmich написав: sens написав:
https://help.hvylya.net/275444-popytka-zabrat-depozit-v-privatbanke-stala-nastoyashchim-adom-paryat-hlam-vmesto-dollarov пишуть про столицю. Чи є бажання заради 300 баксів кожен день витрачати свій час? ПриватБанк вирішив проблему зношених коштів не вирішувати а відкласти до часу Х
так приват какое-то время давал нормальными купюрами, даже синими подряд, а теперь весь шлак с терминалов видать решил вернуть обратно, че, как там пишут в постанове, если купюра с 3 печатями и с наполовину затертым президентом прошла машинку - значит все с ней ок
остальное то ваши придирки
Це про новини,що термінал і каса ПриватБанк це безкоштовно інкасо немає підтвердження
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13705
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:29
Игорь Алексеевич написав:
У кого синие, но не по порядковым номерам, принимают по 36)
Требуйте в банках или обменниках купюры строго по номерам
За 2000 грн вам обміняють ваші 10000 доларів,на нові. Взагалі обмінка як видає готівку при обміні usdt робить свіжою емісією
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13705
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:31
Hotab написав:sens
, у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
з чим ви не згодні?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13705
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:46
sens написав:
Це про новини,що термінал і каса ПриватБанк це безкоштовно інкасо немає підтвердження
инкассо и не было, как перекрыли авиасообщение, приват покупал мотлох "на инкассо" с уценкой до постановления нбу, делающее любой мотлох полноценной банкнотой, только он его не вывозил, а вернул обратно в кассы. Бизнес (с) Просто дошло до того, что уже кассиры, если видели что 96, уже говорили, что они ветхие, и только с дисконтом возьмут.
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 11:00
kuzmich написав: sens написав:
Це про новини,що термінал і каса ПриватБанк це безкоштовно інкасо немає підтвердження
инкассо и не было, как перекрыли авиасообщение, приват покупал мотлох "на инкассо" с уценкой до постановления нбу, делающее любой мотлох полноценной банкнотой, только он его не вывозил, а вернул обратно в кассы. Бизнес (с) Просто дошло до того, что уже кассиры, если видели что 96, уже говорили, что они ветхие, и только с дисконтом возьмут.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13705
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 12:24
Забирал старый конверт в Привате. Спросил все ли кюпюры чистые от надписей и печатей. Ответили "Да". В итоге при проверке оказалось 5 синих кюпюр с печатям. Касир немного возразил на мою просьбу об обмене, но в итоге поменял на другие без печатей. А ведь еще весной выдавали синие с номерами подряд.
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2387
|243294
|
Пон 10 лип, 2023 07:22
sens
|
|77
|58596
|
|
|5
|26824
|
|