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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:27

  kuzmich написав:
  sens написав:https://help.hvylya.net/275444-popytka-zabrat-depozit-v-privatbanke-stala-nastoyashchim-adom-paryat-hlam-vmesto-dollarov пишуть про столицю. Чи є бажання заради 300 баксів кожен день витрачати свій час? ПриватБанк вирішив проблему зношених коштів не вирішувати а відкласти до часу Х

так приват какое-то время давал нормальными купюрами, даже синими подряд, а теперь весь шлак с терминалов видать решил вернуть обратно, че, как там пишут в постанове, если купюра с 3 печатями и с наполовину затертым президентом прошла машинку - значит все с ней ок :) остальное то ваши придирки

Це про новини,що термінал і каса ПриватБанк це безкоштовно інкасо немає підтвердження
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:29

  Игорь Алексеевич написав:У кого синие, но не по порядковым номерам, принимают по 36)
Требуйте в банках или обменниках купюры строго по номерам :P

За 2000 грн вам обміняють ваші 10000 доларів,на нові. Взагалі обмінка як видає готівку при обміні usdt робить свіжою емісією
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:31

  Hotab написав:sens , у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
з чим ви не згодні?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:46

  sens написав:Це про новини,що термінал і каса ПриватБанк це безкоштовно інкасо немає підтвердження

инкассо и не было, как перекрыли авиасообщение, приват покупал мотлох "на инкассо" с уценкой до постановления нбу, делающее любой мотлох полноценной банкнотой, только он его не вывозил, а вернул обратно в кассы. Бизнес (с) Просто дошло до того, что уже кассиры, если видели что 96, уже говорили, что они ветхие, и только с дисконтом возьмут.
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:00

  kuzmich написав:
  sens написав:Це про новини,що термінал і каса ПриватБанк це безкоштовно інкасо немає підтвердження

инкассо и не было, как перекрыли авиасообщение, приват покупал мотлох "на инкассо" с уценкой до постановления нбу, делающее любой мотлох полноценной банкнотой, только он его не вывозил, а вернул обратно в кассы. Бизнес (с) Просто дошло до того, что уже кассиры, если видели что 96, уже говорили, что они ветхие, и только с дисконтом возьмут.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:24

Забирал старый конверт в Привате. Спросил все ли кюпюры чистые от надписей и печатей. Ответили "Да". В итоге при проверке оказалось 5 синих кюпюр с печатям. Касир немного возразил на мою просьбу об обмене, но в итоге поменял на другие без печатей. А ведь еще весной выдавали синие с номерами подряд.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

я уже перед снятием у кассиров спрашиваю о наличии купюр без вышеперечисленных дефектов, чтоб потом не было неприятностей, кассир списала со счета, а в пачке обнаружился проштампованный или затертый мотлох, а других бумажек тупо нет как в привате. И за стеклом показывают бумажки и спрашивают, будешь брать или нет, то что уже тренированные и знают, что клиенты начинают нервничать от штампов. Приват да, это щас как огромный мусорный бак, пороетесь, может что-то и найдется приемлимое не в убитом состоянии
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