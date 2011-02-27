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sens написав:https://help.hvylya.net/275444-popytka-zabrat-depozit-v-privatbanke-stala-nastoyashchim-adom-paryat-hlam-vmesto-dollarov пишуть про столицю. Чи є бажання заради 300 баксів кожен день витрачати свій час? ПриватБанк вирішив проблему зношених коштів не вирішувати а відкласти до часу Х
так приват какое-то время давал нормальными купюрами, даже синими подряд, а теперь весь шлак с терминалов видать решил вернуть обратно, че, как там пишут в постанове, если купюра с 3 печатями и с наполовину затертым президентом прошла машинку - значит все с ней ок остальное то ваши придирки
Це про новини,що термінал і каса ПриватБанк це безкоштовно інкасо немає підтвердження
sens написав:Це про новини,що термінал і каса ПриватБанк це безкоштовно інкасо немає підтвердження
инкассо и не было, как перекрыли авиасообщение, приват покупал мотлох "на инкассо" с уценкой до постановления нбу, делающее любой мотлох полноценной банкнотой, только он его не вывозил, а вернул обратно в кассы. Бизнес (с) Просто дошло до того, что уже кассиры, если видели что 96, уже говорили, что они ветхие, и только с дисконтом возьмут.
sens написав:Це про новини,що термінал і каса ПриватБанк це безкоштовно інкасо немає підтвердження
инкассо и не было, как перекрыли авиасообщение, приват покупал мотлох "на инкассо" с уценкой до постановления нбу, делающее любой мотлох полноценной банкнотой, только он его не вывозил, а вернул обратно в кассы. Бизнес (с) Просто дошло до того, что уже кассиры, если видели что 96, уже говорили, что они ветхие, и только с дисконтом возьмут.
Забирал старый конверт в Привате. Спросил все ли кюпюры чистые от надписей и печатей. Ответили "Да". В итоге при проверке оказалось 5 синих кюпюр с печатям. Касир немного возразил на мою просьбу об обмене, но в итоге поменял на другие без печатей. А ведь еще весной выдавали синие с номерами подряд.
я уже перед снятием у кассиров спрашиваю о наличии купюр без вышеперечисленных дефектов, чтоб потом не было неприятностей, кассир списала со счета, а в пачке обнаружился проштампованный или затертый мотлох, а других бумажек тупо нет как в привате. И за стеклом показывают бумажки и спрашивают, будешь брать или нет, то что уже тренированные и знают, что клиенты начинают нервничать от штампов. Приват да, это щас как огромный мусорный бак, пороетесь, может что-то и найдется приемлимое не в убитом состоянии