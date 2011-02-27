|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 лип, 2023 16:52
Hotab написав: sens написав: Hotab написав:sens
, у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
з чим ви не згодні?
А ви порішаєте? Чи навіщо питаєте?
Добре: хочу смерть путіна і долар по 8. Допоможете?
по суті питання,яке саме ви підіймаєте це те що роблю з готівкою чи про Путіна
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13709
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 16:56
sens , суть питання - це мій коментар поведінки клієнтки ПриватБанку , описаний в наведеній вами статті. Які питання ви намагаєтесь порішати? Переписати статтю, знайти ту клієнтку? До чого оце ваше «З чим ви незгодні?»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9396
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 590 раз.
- Подякували: 2013 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:50
Hotab написав:sens
, суть питання - це мій коментар поведінки клієнтки ПриватБанку , описаний в наведеній вами статті. Які питання ви намагаєтесь порішати? Переписати статтю, знайти ту клієнтку? До чого оце ваше «З чим ви незгодні?»
Ок, тепер зрозуміло
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13709
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergey_sryvkin
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2387
|243478
|
Пон 10 лип, 2023 07:22
sens
|
|77
|58600
|
|
|5
|26824
|
|