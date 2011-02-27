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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 889890891892
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:52

  Hotab написав:
  sens написав:
  Hotab написав:sens , у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
з чим ви не згодні?

А ви порішаєте? Чи навіщо питаєте?

Добре: хочу смерть путіна і долар по 8. Допоможете?
по суті питання,яке саме ви підіймаєте це те що роблю з готівкою чи про Путіна
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:56

sens , суть питання - це мій коментар поведінки клієнтки ПриватБанку , описаний в наведеній вами статті. Які питання ви намагаєтесь порішати? Переписати статтю, знайти ту клієнтку? До чого оце ваше «З чим ви незгодні?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:50

  Hotab написав:sens , суть питання - це мій коментар поведінки клієнтки ПриватБанку , описаний в наведеній вами статті. Які питання ви намагаєтесь порішати? Переписати статтю, знайти ту клієнтку? До чого оце ваше «З чим ви незгодні?»

Ок, тепер зрозуміло
sens
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