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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 лип, 2023 16:52
Hotab написав: sens написав: Hotab написав:sens
, у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
з чим ви не згодні?
А ви порішаєте? Чи навіщо питаєте?
Добре: хочу смерть путіна і долар по 8. Допоможете?
по суті питання,яке саме ви підіймаєте це те що роблю з готівкою чи про Путіна
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:56
sens , суть питання - це мій коментар поведінки клієнтки ПриватБанку , описаний в наведеній вами статті. Які питання ви намагаєтесь порішати? Переписати статтю, знайти ту клієнтку? До чого оце ваше «З чим ви незгодні?»
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Додано: Пон 10 лип, 2023 18:50
Hotab написав:sens
, суть питання - це мій коментар поведінки клієнтки ПриватБанку , описаний в наведеній вами статті. Які питання ви намагаєтесь порішати? Переписати статтю, знайти ту клієнтку? До чого оце ваше «З чим ви незгодні?»
Ок, тепер зрозуміло
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sens
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Додано: Пон 10 лип, 2023 19:24
Hotab написав:sens
, у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
Ну так це одна з функцій банку, виводити з обігу зношені банкноти. Чи клієнти мають самі до НБУ бігати?
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 10 лип, 2023 19:33
sergey_sryvkin написав: Hotab написав:sens
, у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
Ну так це одна з функцій банку, виводити з обігу зношені банкноти. Чи клієнти мають самі до НБУ бігати?
Чекайте - мова ж про іноземну валюту. Клієнти навіть якщо і прибіжать до НБУ - той їх пошле куди подалі. А функцію виведення з обігу зношеної готівкової іноземної валюти банку України виконувати як би не зобов'язані. Приймати на інкасо зношеної валюти - як окрему послугу банки виконувати можуть (як правило на платній основі), але ніяк не зобов'язані.
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