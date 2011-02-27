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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 лип, 2023 16:52
Hotab написав: sens написав: Hotab написав:sens
, у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
з чим ви не згодні?
А ви порішаєте? Чи навіщо питаєте?
Добре: хочу смерть путіна і долар по 8. Допоможете?
по суті питання,яке саме ви підіймаєте це те що роблю з готівкою чи про Путіна
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:56
sens , суть питання - це мій коментар поведінки клієнтки ПриватБанку , описаний в наведеній вами статті. Які питання ви намагаєтесь порішати? Переписати статтю, знайти ту клієнтку? До чого оце ваше «З чим ви незгодні?»
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Hotab
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Додано: Пон 10 лип, 2023 18:50
Hotab написав:sens
, суть питання - це мій коментар поведінки клієнтки ПриватБанку , описаний в наведеній вами статті. Які питання ви намагаєтесь порішати? Переписати статтю, знайти ту клієнтку? До чого оце ваше «З чим ви незгодні?»
Ок, тепер зрозуміло
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sens
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Додано: Пон 10 лип, 2023 19:24
Hotab написав:sens
, у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
Ну так це одна з функцій банку, виводити з обігу зношені банкноти. Чи клієнти мають самі до НБУ бігати?
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 10 лип, 2023 19:33
sergey_sryvkin написав: Hotab написав:sens
, у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
Ну так це одна з функцій банку, виводити з обігу зношені банкноти. Чи клієнти мають самі до НБУ бігати?
Чекайте - мова ж про іноземну валюту. Клієнти навіть якщо і прибіжать до НБУ - той їх пошле куди подалі. А функцію виведення з обігу зношеної готівкової іноземної валюти банку України виконувати як би не зобов'язані. Приймати на інкасо зношеної валюти - як окрему послугу банки виконувати можуть (як правило на платній основі), але ніяк не зобов'язані.
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Alien
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Додано: Пон 10 лип, 2023 21:36
Alien написав: sergey_sryvkin написав: Hotab написав:sens
, у клієнтів подвійні стандарти. Як принести «лахміття» на обмін в касу - так забирайте, зобовʼязані! А як видають клієнту - не буду брати. Не рвані? Дійсні? Вперед!
Ну так це одна з функцій банку, виводити з обігу зношені банкноти. Чи клієнти мають самі до НБУ бігати?
Чекайте - мова ж про іноземну валюту. Клієнти навіть якщо і прибіжать до НБУ - той їх пошле куди подалі. А функцію виведення з обігу зношеної готівкової іноземної валюти банку України виконувати як би не зобов'язані. Приймати на інкасо зношеної валюти - як окрему послугу банки виконувати можуть (як правило на платній основі), але ніяк не зобов'язані.
Ну так клієнти в касах банків теж можуть знімати готівку зношеною валютою, але ніяк не зобов'язані. Це банк надає послуги клієнтам, а не навпаки.
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 10 лип, 2023 22:03
sergey_sryvkin написав:
Ну так клієнти в касах банків теж можуть знімати готівку зношеною валютою, але ніяк не зобов'язані. Це банк надає послуги клієнтам, а не навпаки.
Чекайте адже писалось
Не рвані? Дійсні? Вперед!
тобто я так розумію мова була зовсім не про "зношені" а максимально як пише НБУ "зі слідами незначного зношення внаслідок перебування у обігу". За великим рахунком такі банкноти якраз мають приймати без проблем і банки, і клієнти. І проблем би особливо не було. Але думаю, що імпортований з оркостану та радісно сприйнятий не самими розумними верствами населення "культ синіх" наразі побороти вже буде достатньо складно
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Додано: Пон 10 лип, 2023 22:14
Alien написав: sergey_sryvkin написав:
Ну так клієнти в касах банків теж можуть знімати готівку зношеною валютою, але ніяк не зобов'язані. Це банк надає послуги клієнтам, а не навпаки.
Чекайте адже писалось
Не рвані? Дійсні? Вперед!
тобто я так розумію мова була зовсім не про "зношені" а максимально як пише НБУ "зі слідами незначного зношення внаслідок перебування у обігу". За великим рахунком такі банкноти якраз мають приймати без проблем і банки, і клієнти. І проблем би особливо не було. Але думаю, що імпортований з оркостану та радісно сприйнятий не самими розумними верствами населення "культ синіх" наразі побороти вже буде достатньо складно
Ви розумієте щось своє, а хотаб був невдоволений "подвійними стандартами", мовляв клієнти не хочуть брати те, що хочуть здавати. Ну так це нормально, клієнт же не може запропонувати банку взяти банкноти, які особисто клієнту не подобаються, з дисконтом 20%. І банк, якщо він надає послуги щодо валютних рахунків, має мати можливість виводу з обігу зношених купюр, а клієнти такої можливості не мають. Тому банк має приймати банкноти за формальними ознаками в рамках регламенту, а клієнт за власним бажанням. Інша справа, що банк теж не зобов'язаний шукати йому сині банкноти, якщо йому на клієнта начхати. Але це репутаційні втрати.
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