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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 лип, 2023 00:48
Hotab написав:sergey_sryvkin
,
клієнти не хочуть брати те, що хочуть здавати. Ну так це нормально
Проте про валюту нічого такого не прописано. Є «дійсні» , не рвані, отже беруться в два боки.
Це для банку регламентовано, що є дійсним, а що не дійсним. Клієнт не зобов'язаний приймати "дійсні" банкноти, якщо вони йому не подобаються.
Hotab написав:
Клієнт може впертись і не забирати депозит , банк теж може впертись. «Не беріть, ми вам запропонували дійсні гроші».
Це правда. Тут або питання вирішується на користь клієнтів, або банк несе репутаційні втрати.
Hotab написав:
Тільки до чого тут хай в ЗМІ, який підняла клієнтка Примату.
На то вони і ЗМІ, щоб хай піднімати...
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Додано: Вів 11 лип, 2023 09:53
НБУ не занимается инкассо и вывозом валютного мотлоха, нечего от него стоит чего-либо тут ожидать, а банкам это крайне невыгодно, то что раньше мотлох вывозили самолетами, а сейчас только автотранспортом, лишние расходы на охрану, броневик и по срокам это очень не быстро, поэтому вы пихаете мотлох в терминалы, он обратно возвращается клиентам в кассы
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Додано: Вів 11 лип, 2023 09:54
говорят картели любят старые затертые купюры, бизнес-план
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