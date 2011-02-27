|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 лип, 2023 00:48
Hotab написав:sergey_sryvkin
,
клієнти не хочуть брати те, що хочуть здавати. Ну так це нормально
Проте про валюту нічого такого не прописано. Є «дійсні» , не рвані, отже беруться в два боки.
Це для банку регламентовано, що є дійсним, а що не дійсним. Клієнт не зобов'язаний приймати "дійсні" банкноти, якщо вони йому не подобаються.
Hotab написав:
Клієнт може впертись і не забирати депозит , банк теж може впертись. «Не беріть, ми вам запропонували дійсні гроші».
Це правда. Тут або питання вирішується на користь клієнтів, або банк несе репутаційні втрати.
Hotab написав:
Тільки до чого тут хай в ЗМІ, який підняла клієнтка Примату.
На то вони і ЗМІ, щоб хай піднімати...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1528
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 09:53
НБУ не занимается инкассо и вывозом валютного мотлоха, нечего от него стоит чего-либо тут ожидать, а банкам это крайне невыгодно, то что раньше мотлох вывозили самолетами, а сейчас только автотранспортом, лишние расходы на охрану, броневик и по срокам это очень не быстро, поэтому вы пихаете мотлох в терминалы, он обратно возвращается клиентам в кассы
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 09:54
говорят картели любят старые затертые купюры, бизнес-план
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 563
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 13:24
Якщо вже намалювалася така серйьозна проблема з мотлохом, то може б придумали щось таке щоб ФРС чи хто там їх друкує та обліковує приїхала сюди своїми вповноваженими членами та членкінями та "в присутності всіх кому тре" десь на прощадці НБУ утилізували мотлох доларовий. І не тре возити мотлох. Ціна питання - командировочні
-
daap
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 08.01.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2398
|244743
|
Вів 11 лип, 2023 12:23
sens
|
|77
|58605
|
|
|5
|26827
|
|