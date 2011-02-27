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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 890891892893
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 00:48

  Hotab написав:sergey_sryvkin ,
клієнти не хочуть брати те, що хочуть здавати. Ну так це нормально

Проте про валюту нічого такого не прописано. Є «дійсні» , не рвані, отже беруться в два боки.

Це для банку регламентовано, що є дійсним, а що не дійсним. Клієнт не зобов'язаний приймати "дійсні" банкноти, якщо вони йому не подобаються.
  Hotab написав:Клієнт може впертись і не забирати депозит , банк теж може впертись. «Не беріть, ми вам запропонували дійсні гроші».

Це правда. Тут або питання вирішується на користь клієнтів, або банк несе репутаційні втрати.
  Hotab написав:Тільки до чого тут хай в ЗМІ, який підняла клієнтка Примату.

На то вони і ЗМІ, щоб хай піднімати...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

НБУ не занимается инкассо и вывозом валютного мотлоха, нечего от него стоит чего-либо тут ожидать, а банкам это крайне невыгодно, то что раньше мотлох вывозили самолетами, а сейчас только автотранспортом, лишние расходы на охрану, броневик и по срокам это очень не быстро, поэтому вы пихаете мотлох в терминалы, он обратно возвращается клиентам в кассы
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

говорят картели любят старые затертые купюры, бизнес-план
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Якщо вже намалювалася така серйьозна проблема з мотлохом, то може б придумали щось таке щоб ФРС чи хто там їх друкує та обліковує приїхала сюди своїми вповноваженими членами та членкінями та "в присутності всіх кому тре" десь на прощадці НБУ утилізували мотлох доларовий. І не тре возити мотлох. Ціна питання - командировочні
daap
 
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