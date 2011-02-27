Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:37
mustbe написав:
Запилил новую табличку -
Клуб 100к
Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.
Надо бы мобильное приложение запилить, есть вроде фреймфок, который и веб страничку рисует и под мобильное приложение делает - а мобильное можно монетизировать через рекламу.
Та и с другими страничками можно также поступить, что там донат, можно норм денежку поднять.
vpchelko
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Додано: Нед 25 чер, 2023 12:34
Frez
Оце правильне рішення (на покищо)
Ромасик
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:29
Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:40
Буду забирати в понеділок.
ihorsic
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Додано: Чет 13 лип, 2023 11:14
Утомили Эти зеленые
Почти везде зеленые на 10-15 копеек дешевле принимают)
Shummi
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Додано: Чет 13 лип, 2023 11:35
Shummi написав:
Утомили Эти зеленые
Почти везде зеленые на 10-15 копеек дешевле принимают)
Якщо буде менше 1000 ще і роздріб ціна
sens
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Додано: Чет 13 лип, 2023 11:38
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
давно, синие только в мечтах или в обменке по завышенному курсу. Радуйтесь если не 96-99 дают еще. Но в аккорде мастерицы подсовывать со штампами, нужно соблюдать бдительность
kuzmich
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