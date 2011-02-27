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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:37

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к

Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.


Надо бы мобильное приложение запилить, есть вроде фреймфок, который и веб страничку рисует и под мобильное приложение делает - а мобильное можно монетизировать через рекламу.

Та и с другими страничками можно также поступить, что там донат, можно норм денежку поднять.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Frez
Оце правильне рішення (на покищо)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Буду забирати в понеділок.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Утомили Эти зеленые
Почти везде зеленые на 10-15 копеек дешевле принимают)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:35

  Shummi написав:Утомили Эти зеленые
Почти везде зеленые на 10-15 копеек дешевле принимают)

Якщо буде менше 1000 ще і роздріб ціна
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:38

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?

давно, синие только в мечтах или в обменке по завышенному курсу. Радуйтесь если не 96-99 дают еще. Но в аккорде мастерицы подсовывать со штампами, нужно соблюдать бдительность
kuzmich
 
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