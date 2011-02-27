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ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане! В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
давно, синие только в мечтах или в обменке по завышенному курсу. Радуйтесь если не 96-99 дают еще. Но в аккорде мастерицы подсовывать со штампами, нужно соблюдать бдительность
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане! В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?