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ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане! В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
давно, синие только в мечтах или в обменке по завышенному курсу. Радуйтесь если не 96-99 дают еще. Но в аккорде мастерицы подсовывать со штампами, нужно соблюдать бдительность
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане! В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане! В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
Четвертий місяць підряд. Урвалося давно нові з пачки, підряд номери.Нащо ? Нові сині обмінка в 10 шагах від акорду скупляє на 15 коп дорожче. Нач.відділення колись набирала туди номерок по чому вони приймають. Коли я ще катався на каруселях. Щоб там здав і знов конвертаційний перевклав. Крайній раз забирав касир велику пачку перебрала поки ледве назбирала пайку. Усі 1996 року. Або в пятнах. Шлам (з німецької-грязь) зараз понанесло по касам. Валюти ,,багато,, ото такої. Старі часи коли для депозитчиків були хвайні сині папірці скінчилися. З двох пайок 5400 тілько 1 новенька. З десяток по згибу потерті, ще й мінялись в пятнах туди сюди в іншому банчику папірцями й впхала касир мені некошерну бомажку 96 року. Тепер буду таке ж після терміналу у приваті забирать. Драйв .