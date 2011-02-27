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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 21:10

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?

сьогодні забрав синіми ( Київ )
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:49

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?

Муж на днях забрал синими (Киев)
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:58

  Кассандра написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?

Муж на днях забрал синими (Киев)

Баклажанами на базарі? В акорді у Києві чи інший банк? Мені на слідуючому тижні віддають в Ощаді,вклад за гривню і видача валюти гривнєю
sens
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