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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 лип, 2023 21:10
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
сьогодні забрав синіми ( Київ )
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:49
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
Муж на днях забрал синими (Киев)
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Кассандра
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:58
Кассандра написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
Муж на днях забрал синими (Киев)
Баклажанами на базарі? В акорді у Києві чи інший банк? Мені на слідуючому тижні віддають в Ощаді,вклад за гривню і видача валюти гривнєю
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