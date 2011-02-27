Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:48

Вангую, що в банках незабаром може з'явитись послуга замовлення банкнот певного зразка. Тобто або бери ті ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, що є в касі або замовляй і на певну дату тобі привезуть зразок, що тобі до вподоби. Але не безкоштовно. Бо будь яка праця має оплачуватись - праця працівників готівкового обігу та інкасації у т.ч.Знаю що в ряді банків була подібна послуга по замовленню певних номіналів банкнот гривні або розмінних монет для видачі клієнтам. І навіть НБУ тарифікував (а може й зараз тарифікує) по різному підкріплення банків банкнотами дрібних та великих номіналів. Тому думаю що подібна послуга буде законною.Цікаво чи будуть ті кого зараз не влаштовує 1996 рік активними користувачами такої послуги?Чесно кажучи - дуже я в цьому сумніваюсь, хоча може я й помиляюсьР.S. З власного досвіду - протягом останнього місяця кілька разів отримував вклади або їх частину "зеленими" в Сєні, Тасі, Роялі, Юнексі. Спеціально не розглядав, але точно була певна кількість банкнот 1996 року. Головне якість усіх банкнот була прийнятною і їх усі без проблем прийняли в інших банках для поповнення рахунку. Тому особисто я не бачу суттєвих проблем якими отримувати. Втім коли дають "сині з номерами підряд" (як на днях неочікувано у Альянсі або трохи раніше у "моряків") - звісно не відмовляюсь