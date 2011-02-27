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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 лип, 2023 21:10
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
сьогодні забрав синіми ( Київ )
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:49
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
Муж на днях забрал синими (Киев)
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Кассандра
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:58
Кассандра написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане!
В Аккорд банке сообщили, что синих на выдачу нет, есть только зелёные, но "чистые, без повреждений и цяточек". Кто забирал конверт на днях в Аккорде? Везде такая ситуация?
Муж на днях забрал синими (Киев)
Баклажанами на базарі? В акорді у Києві чи інший банк? Мені на слідуючому тижні віддають в Ощаді,вклад за гривню і видача валюти гривнєю
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sens
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:46
забирав сьогодні в універсале(моно) в центрі Київа - 1500, більше половина нашкребли новими (хтось перед мною здав) інші нормальні 2003-2006, і тільки 1 - нормальна але 1996
попросив замінити 1996, дістала товсту пачку і почала шукати, знайшла тільки 1 трішечки потерту 2003 все інше 1996
каже люди відмовляються брати воно накопичується, і оскільки в касі грошей дофіга до інкасація інше не привозить
цікаво що буде коли окрім 1996 взагалі нічого не залишиться(після мене наступній людині вже тільки їми видадуть), кількість скандалів зросте в геометричній прогрессії
щось фікс від нбу працює не дуже
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gonzo
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:54
gonzo написав:
забирав сьогодні в універсале(моно) в центрі Київа - 1500, більше половина нашкребли новими (хтось перед мною здав) інші нормальні 2003-2006, і тільки 1 - нормальна але 1996
попросив замінити 1996, дістала товсту пачку і почала шукати, знайшла тільки 1 трішечки потерту 2003 все інше 1996
каже люди відмовляються брати воно накопичується, і оскільки в касі грошей дофіга до інкасація інше не привозить
цікаво що буде коли окрім 1996 взагалі нічого не залишиться(після мене наступній людині вже тільки їми видадуть), кількість скандалів зросте в геометричній прогрессії
щось фікс від нбу працює не дуже
Sens. Перевірте коректність зазначених років випуску. За результатами - має бути висновок.
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Investor_K
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:11
Investor_K написав: gonzo написав:
забирав сьогодні в універсале(моно) в центрі Київа - 1500, більше половина нашкребли новими (хтось перед мною здав) інші нормальні 2003-2006, і тільки 1 - нормальна але 1996
попросив замінити 1996, дістала товсту пачку і почала шукати, знайшла тільки 1 трішечки потерту 2003 все інше 1996
каже люди відмовляються брати воно накопичується, і оскільки в касі грошей дофіга до інкасація інше не привозить
цікаво що буде коли окрім 1996 взагалі нічого не залишиться(після мене наступній людині вже тільки їми видадуть), кількість скандалів зросте в геометричній прогрессії
щось фікс від нбу працює не дуже
Sens. Перевірте коректність зазначених років випуску. За результатами - має бути висновок.
Щодо Універсал у Києві,все так і є. Не зрозуміло що було рік тому ,і що змінилося-куди зникли баклажани?
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sens
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:14
gonzo написав:
забирав сьогодні в універсале(моно) в центрі Київа - 1500, більше половина нашкребли новими (хтось перед мною здав) інші нормальні 2003-2006, і тільки 1 - нормальна але 1996
попросив замінити 1996, дістала товсту пачку і почала шукати, знайшла тільки 1 трішечки потерту 2003 все інше 1996
каже люди відмовляються брати воно накопичується, і оскільки в касі грошей дофіга до інкасація інше не привозить
цікаво що буде коли окрім 1996 взагалі нічого не залишиться(після мене наступній людині вже тільки їми видадуть), кількість скандалів зросте в геометричній прогрессії
щось фікс від нбу працює не дуже
є припущення що будуть віддавати гривню і буде як в Ощадбанку- 36,75 і це не є добре,якщо мати мінус 70коп на кожному баксі якщо купляли по 37.4
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sens
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:23
gonzo написав:
забирав сьогодні в універсале(моно) в центрі Київа - 1500, більше половина нашкребли новими (хтось перед мною здав) інші нормальні 2003-2006, і тільки 1 - нормальна але 1996
попросив замінити 1996, дістала товсту пачку і почала шукати, знайшла тільки 1 трішечки потерту 2003 все інше 1996
каже люди відмовляються брати воно накопичується, і оскільки в касі грошей дофіга до інкасація інше не привозить
цікаво що буде коли окрім 1996 взагалі нічого не залишиться(після мене наступній людині вже тільки їми видадуть), кількість скандалів зросте в геометричній прогрессії
щось фікс від нбу працює не дуже
гра не може бути в одні ворота - якщо банки приймають будь який рік то і видають будь який рік. банки не чарівна коробочка яка вночі з старих купюр робить нові.
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mephala
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:48
Вангую, що в банках незабаром може з'явитись послуга замовлення банкнот певного зразка. Тобто або бери ті ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, що є в касі або замовляй і на певну дату тобі привезуть зразок, що тобі до вподоби. Але не безкоштовно. Бо будь яка праця має оплачуватись - праця працівників готівкового обігу та інкасації у т.ч.
Знаю що в ряді банків була подібна послуга по замовленню певних номіналів банкнот гривні або розмінних монет для видачі клієнтам. І навіть НБУ тарифікував (а може й зараз тарифікує) по різному підкріплення банків банкнотами дрібних та великих номіналів. Тому думаю що подібна послуга буде законною.
Цікаво чи будуть ті кого зараз не влаштовує 1996 рік активними користувачами такої послуги?
Чесно кажучи - дуже я в цьому сумніваюсь, хоча може я й помиляюсь
Р.S. З власного досвіду - протягом останнього місяця кілька разів отримував вклади або їх частину "зеленими" в Сєні, Тасі, Роялі, Юнексі. Спеціально не розглядав, але точно була певна кількість банкнот 1996 року. Головне якість усіх банкнот була прийнятною і їх усі без проблем прийняли в інших банках для поповнення рахунку. Тому особисто я не бачу суттєвих проблем якими отримувати. Втім коли дають "сині з номерами підряд" (як на днях неочікувано у Альянсі або трохи раніше у "моряків") - звісно не відмовляюсь
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Alien
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