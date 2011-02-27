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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:12
Alien написав:
Вангую, що в банках незабаром може з'явитись послуга замовлення банкнот певного зразка. Тобто або бери ті ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, що є в касі або замовляй і на певну дату тобі привезуть зразок, що тобі до вподоби.
такого не будет, пока действует постанова нбу, либо вы сможете договорится с сотрудниками отделения, чтобы вам придержали синие банкноты, а клиентам парили мотлох и 96
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:28
mephala написав:Alien
поки будуть перфекціоністи які купляють сині в обмінках дорожче - поки будуть в касах вимагати сині. якщо в обмінках ціна вирівняється то і в касах спокійно почнуть отримувати різні купюри. просто ніхто не хоче втрачати умовну соточку
В нормальних обмінках спред 5-10 копійок. Там питання банкнот взагалі не стоїть. Вони або нормальні або ні, рік не має значення.
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