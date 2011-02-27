RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:12

  Alien написав:Вангую, що в банках незабаром може з'явитись послуга замовлення банкнот певного зразка. Тобто або бери ті ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, що є в касі або замовляй і на певну дату тобі привезуть зразок, що тобі до вподоби.

такого не будет, пока действует постанова нбу, либо вы сможете договорится с сотрудниками отделения, чтобы вам придержали синие банкноты, а клиентам парили мотлох и 96
kuzmich
 
Повідомлень: 218
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:28

  mephala написав:Alien
поки будуть перфекціоністи які купляють сині в обмінках дорожче - поки будуть в касах вимагати сині. якщо в обмінках ціна вирівняється то і в касах спокійно почнуть отримувати різні купюри. просто ніхто не хоче втрачати умовну соточку :roll:

В нормальних обмінках спред 5-10 копійок. Там питання банкнот взагалі не стоїть. Вони або нормальні або ні, рік не має значення.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 19.02.14
Подякував: 493 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 885886887888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 247, 248, 249
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
2484 248820
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лип, 2023 10:02
Goodman
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58615
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26831
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4080)
14.07.2023 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.